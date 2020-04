Il macigno del debito

Milano. Nello scontro sul Meccanismo europeo di stabilità (Mes) e i coronabond in scena a Bruxelles, il convitato di pietra sono gli alti livello di debito pubblico, che come ha scritto Mario Draghi sul Financial Times sono destinati a diventare “una caratteristica permanente delle nostre economie”. Ma comunque vada il vero impatto sull’indebitamento dei governi lo avranno le politiche della Banca centrale europea (Bce). Il rapporto debito pil per il nostro paese potrebbe superare la percentuale del 150 per cento,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.