“Per un nuovo patto con la burocrazia urge cambiare Consip e Corte dei Conti”

Roma. La vicenda, riportata da Repubblica, di un freelance italiano che a Berlino ha ottenuto in pochi giorni il sussidio di 5 mila euro che la capitale tedesca ha destinato a chi ha subito perdite per il coronavirus è rimbalzata in Italia mentre l’Inps andava in tilt, incapace di gestire il sostegno da 600 euro alle partite Iva. Berlino risolve il problema che assilla l’economia europea con una collaborazione tra uffici pubblici e banche; a Roma l’Inps dà la colpa...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.