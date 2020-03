Con gli scioperi non si vincono le guerre

Gli industriali protestano contro il governo che ha chiuso molte produzioni, benché un centinaio di attività risultino esentate. I sindacati minacciano lo sciopero generale contro l’allargamento delle maglie e reclamando più protezioni e sicurezza per chi resta al lavoro. Con la salute in ballo è difficile dire se qualcuno stia esagerando. I 100 miliardi di perdite mensili per le imprese stimati dal presidente di Confindustria Vincenzo Boccia sono forse eccessivi, viste anche le aperture economiche dell’Europa e le previsioni prevalenti...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.