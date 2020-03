L'Italia geniale scopre l'economia pandemica. Otto storie di riconversione

Come durante i periodi di guerra il sistema produttivo si piega alle esigenze belliche, così ai tempi del coronavirus si sta sviluppando un’economia pandemica. Solo che invece di armi, equipaggiamenti e tecnologie militari, molte aziende italiane si sono messe a produrre mascherine, gel disinfettanti e ventilatori polmonari, tre beni essenziali per affrontare l’emergenza coronavirus di cui il paese è risultato sfornito, riconvertendo intere manifatture. Il Foglio ha selezionato otto storie di questo made in Italy da pandemia che sta sbocciando tra solidarietà e opportunità di business. Un viaggio tra coraggio e competenze, innovazione e saper fare, che rivela un’Italia operosa e geniale che affronta questa emergenza anche come un’opportunità.