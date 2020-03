Dopo la gaffe di Lagarde: ecco perché le Borse rimbalzano

Milano. Qualcosa di buono dentro il pacchetto annunciato ieri dalla Bce c’è e i mercati, come talvolta accade, se ne sono accorti il giorno dopo. Ci sono misure significative per sostenere la liquidità e il capitale delle banche in modo da far fronte a un rallentamento economico guidato dal Covid 19 e ridurre i rischi del contagio del mercato dei capitali. Tali interventi, secondo le maggiori banche d’affari internazionali, vanno anche oltre le attese. Si spiega così, con un’analisi a...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.