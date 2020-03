I lavoratori del nord scioperano e chiedono protezione contro il coronavirus

Italia: lavoratori del nord protestano e chiedono protezione contro coronavirus

Madrid, 13 mar 09:06 - (Agenzia Nova) - Nelle fabbriche di Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, tra le regioni più colpite dal nuovo coronavirus, i lavoratori hanno protestato per chiedere al governo di chiudere gli impianti come misura di prevenzione del contagio. Nella serata dell'11 marzo scorso, il governo ha decretato la chiusura di tutte le attività commerciali e delle aziende, a eccezione di quelle che offrono servizi essenziali. Allo stesso tempo, alle imprese è chiesto di adottare protocolli di sicurezza e igiene. Secondo Gianni Venturi, membro della segreteria nazionale del sindacato Fiom-Cgil, "è difficile per le fabbriche conformarsi alle raccomandazioni di sicurezza e prevenzione emesse dal governo".

Continua a leggere l'articolo della Vanguardia

Coronavirus: Milano progetta un ospedale con 500 posti in terapia intensiva

Madrid, 13 mar 09:06 - (Agenzia Nova) - La Lombardia, la regione d'Italia più colpita dalla diffusione del nuovo coronaviurs, sta valutando la realizzazione di un ospedale temporaneo nei padiglioni della Fiera di Milano, sul modello di quelli aperti a Wuhan in Cina, per far fronte all'emergenza sanitaria. Il progetto, come riferisce il quotidiano "El Mundo", potrebbe essere realizzato in 6 giorni. L'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, ha riconosciuto che gli ospedali sono congestionati dalla moltiplicazione dei contagi, che già superano i 10.500 in Italia. Di questi, ben 7.300 sono in Lombardia. "Stimiamo che al massimo in sette giorni raggiungeremo il limite della nostra capacità", ha avvertito Gallera. L'assessore al Welfare della Regione Lombardi ha aggiunto: "La Fiera Milano non solo è disposta a dare l'area per ospitare due container di terapia intensiva, ma anche a farsi carico della realizzazione". Il nuovo ospedale potrebbe permettere il ricovero di 500 pazienti in terapia intensiva.

Continua a leggere l'articolo del Mundo

Coronavirus: portavoce governo francese Ndiaye spiega sue dichiarazioni su Italia

Parigi, 13 mar 09:06 - (Agenzia Nova) - La portavoce del governo francese, Sibeth Ndiaye, si giustifica dopo aver criticato l'Italia per la gestione della crisi sanitaria provocata dal nuovo coronavirus. Ne parla il settimanale francese “L'Obs”, ricordando le parole pronunciate da Ndiaye l'11 marzo scorso durante una conferenza stampa seguita al Consiglio dei ministri: “L'Italia ha preso delle misure che non hanno permesso di fermare l'epidemia”, ha detto la portavoce. Parole che hanno suscitato un'ondata di sdegno nella Penisola. Molti su Twitter hanno criticato la frase detta dalla rappresentante del governo francese, giudicandola inopportuna e fuori luogo. “Attenzione, non è esattamente quello che ho detto: parlavo unicamente delle misure iniziali di controllo della temperatura e di chiusura delle frontiere per i voli in provenienza dalle zone a rischio. Del resto, mando tutto il mio sostegno al popolo italiano”, ha scritto Ndiaye su Twitter.

Continua a leggere l'articolo dell'Obs

Italia: coronavirus, shock nel paese per la chiusura dei negozi

Parigi, 13 mar 09:06 - (Agenzia Nova) - In Italia, la chiusura dei negozi imposta dal governo a causa della pandemia del nuovo coronavirus ha provocato “un'ondata di shock”. Lo scrive il quotidiano “Les Echos”, spiegando che tutti gli esercizi commerciali sono chiusi tranne quelli del settore alimentare e sanitario, noché i servizi bancari, postali e assicurativi. Prima della chiusura delle attività commerciali non essenziali, Confcommercio stimava a 4 miliardi di euro il calo dei consumi delle famiglie. Circa 15 mila piccole e medie imprese rischiano di chiudere, per una perdita complessiva di 6 0mila posti di lavoro. Questo settore rappresenta il 56,4 per cento del Pil, pari a crica 879 miliardi di euro. “Le nostre imprese stanno vivendo una crisi drammatica e faranno comunque il loro dovere”, afferma Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio.

Continua a leggere l'articolo di Les Echos

Coronavirus: "Bloomberg", dall'Italia un'anticipazione della crisi in arrivo

New York, 13 mar 09:06 - (Agenzia Nova) - Il disastroso scenario italiano, dove il numero dei contagiati dal nuovo coronavirus è prossimo a 13mila, e gli ospedali si piegano sotto il peso dei pazienti affetti da gravi difficoltà respiratorie, fornisce lezioni che gli altri paesi dovrebbero cogliere senza esitazioni. Lo scrive l'agenzia "Bloomberg", secondo cui quanto sta accadendo a Milano, Firenze e Roma "è un'anticipazione di quanto accadrà probabilmente a New York, Londra e Parigi entro una settimana o due". Anche per gli altri paesi occidentali "sarà difficile evitare il trauma vissuto dall'Italia nelle ultime tre settimane". "Bloomberg" fornisce il quadro di una sanità italiana ai limiti del collasso, sotto il peso delle gravi complicazioni polmonari causate dal virus; sullo sfondo, un tessuto economico e commerciale paralizzato, con i mercati finanziari internazionali in caduta libera. "Bloomberg" esorta i governi e le autorità sovranazionali che ancora ne sono in grado a ricorre a misure drastiche senza esitazioni, e ad evitare i tentennamenti e gli errori comunicativi che hanno costellato, secondo l'agenzia, l'iniziale risposta del governo italiano alla crisi, oltre a quella della Banca centrale europea (Bce), con la criticatissima conferenza stampa della presidente Christine Lagarde. "Bloomberg" sottolinea anche lo stato di precarietà in cui l'Italia si è trovata ad affrontare l'emergenza, citando la docente di economia dell'università Luiss di Roma Rosamaria Bitetti: prima ancora della crisi sanitaria, l'economia italiana era già vulnerabile, "un po' come un paziente immunodepresso". "Bloomberg" cita anche alcuni episodi di disordini verificatisi in Italia, avvertendo che da un collasso economico potrebbe derivare quello sociale e civile.

Continua a leggere l'articolo di Bloomberg