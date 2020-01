L’unico vero antidoto a Quota 100 si chiama Ape Volontario

Il 31 dicembre è ufficialmente scaduto Ape volontario, una misura varata in via sperimentale dal governo Renzi per permettere il prepensionamento, sotto certe condizioni, dei lavoratori italiani. In effetti, è legittimo non ricordarsene, visto che questa misura sembra completamente scomparsa dai radar del dibattito pubblico, in favore della sua “cugina sovranista” Quota 100. Ape volontario è entrato in vigore a maggio 2017, ed è stato monitorato dall’Inps per un solo anno: da quando il primo governo Conte si è insediato...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.