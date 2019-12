Padoan, Cottarelli, Reichlin. Le critiche degli economisti alla legge di stabilità

Economisti criticano legge di stabilità 2020

- La Camera dei deputati voterà oggi l'approvazione definitiva della legge di stabilità per il 2020, che introduce imposte sull'uso della plastica, sulle bevande zuccherate e sui profitti derivati ​​dal gioco. Il governo ha posto la questione di fiducia, una mossa che accelera l'approvazione della finanziaria ed evita gli emendamenti. Tale decisione è stata duramente criticata dall'opposizione, che ha accusato il governo di violare la democrazia evitando il dibattito parlamentare. L'esecutivo prevede di ottenere dalla manovra 32 miliardi di euro nel prossimo anno, con una crescita dello 0,6 per cento, un deficit del 2,2 per cento del prodotto interno e un debito del 135,2 per cento del Pil. Diversi economisti hanno criticato la legge di stabilità per il 2020, oggi al voto della Camera dei deputati per l'approvazione definitiva, “non ritenendola un grande successo”. Come riferito dal quotidiano “Handelsblatt”, secondo Pier Carlo Padoan, ministro dell'Economia e delle Finanze dal 2014 al 2018 e oggi deputato del Partito democratica (Pd), la portata della legge di stabilità è “molto limitata dall'eredità del governo precedente e dalla debole crescita dell'Italia”. Inoltre, secondo Padoan, “il margine di manovra della precedente legge di bilancio è stato ampiamente esaurito per finanziare misure come il reddito di cittadinanza e la riforma delle pensioni, “con un impatto minimo sulla crescita”. Come nota Padoan, né il reddito di cittadinanza né Quota 100 vengono modificati nella legge di stabilità per il 2020. Un provvedimento “soltanto per stare a galla”, secondo Carlo Cottarelli, che aggiunge: “Ci sono tante piccole misure, qualche imposta in più, un po' più di spesa, ma la dimensione del deficit è sostanzialmente invariata”. Per Pietro Reichlin, con la legge di bilancio per il prossimo anno, “il governo ha fatto il minimo possibile, ma va riconosciuto che ha ereditato l'aumento della spesa dovuto al reddito di cittadinanza e a Quota 100, finanziato con le imposte future”. Si tratta di “un conto che dovrà essere pagato, prima o poi”. A ogni modo, Reichlin ritiene che la legge di stabilità per il 2020 abbia “l'unico vantaggio sostanziale di aver calmato i mercati, impedendo l'aumento dei premi al rischio” per i titoli di Stato.