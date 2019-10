La chiusura è fuori dalla realtà

Chi ha paura della globalizzazione? E chi attribuisce all’e-commerce la causa del declino dei prodotti italiani? La ricetta sovranista ovviamente (come i no global di estrema sinistra), i cui profeti più accesi predicano il ritorno all’autarchia alimentare, e nei consumi in generale. Tre ricerche smentiscono il nazionalismo economico. La School of Management del Politecnico di Milano nella 20sima edizione dell’Osservatorio eCommerce B2c (business to consumers) registra che nel 2019 le vendite online al dettaglio hanno raggiunto il record di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.