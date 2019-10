La battaglia verde sbaglia bersagli

Ci sono diversi paradossi nel modo in cui il governo Pd-M5s sta cercando di intestarsi la battaglia contro i cambiamenti climatici davanti all’opinione pubblica. Il primo paradosso è quello di non incidere né sull’inquinamento atmosferico né sui rischi che condizioni climatiche avverse comportano. Nella bozza del decreto clima circolata in questi giorni si propone di rottamare la propria vecchia auto e il motorino senza ottenere nessuna agevolazione per comprare un mezzo nuovo ma dando incentivi all’acquisto di abbonamenti per il...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.