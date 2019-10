Milano. Alla vigilia dei negoziati tra Stati Uniti e Cina (la prima riunione è prevista domani a Washington) Piazza Affari e le Borse europee sono in lieve ripresa (il Ftse Mib guadagna lo 0,4 per cento a metà mattina) dopo il tonfo di ieri, ma mostrano di non credere troppo in un'evoluzione positiva dopo che la Casa Bianca ha inserito altre 28 aziende cinesi nella sua lista nera e in più ha imposto dei limiti ai visti di alcuni dirigenti...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.