Roma. Occhio agli indici e alle date. Dal 13 agosto a ieri l’indice del settore bancario ha guadagnato a Piazza Affari oltre il 6 per cento, unico settore in decisa salita. Quel 13 agosto ha segnato la prima vera sconfitta di Matteo Salvini in una road map che nelle intenzioni doveva portarlo alle elezioni anticipate da vincere a mani basse: ma al “capitano” leghista mancarono i numeri, il Senato votò per lo slittamento del dibattito nel quale Giuseppe Conte lo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.