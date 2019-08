Il bonus dell’europeismo

Per le banche italiane, il Btp non è più una zavorra ma un salvagente. Anzi, secondo Marino Masotti, l’analista di Websim che ha analizzato la situazione che si è creata con i calo dei rendimenti e della forbice con i Bund, è “un aerostato". "Le imponenti plusvalenze generate dall’apprezzamento della montagna di titoli di stato italiani in portafoglio permetteranno di sopravvivere bene anche nella stagnazione dei margini di interesse causata dai tassi d’interesse ultrabassi”. E così lo spread, l’incubo che...

