La differenza tra i minibot e le Olimpiadi

Fa effetto scorrere il catalogo dei divertissement salviniani in materia di conti dello stato, dai minibot alla flat tax passando per le promesse ormai in cavalleria quali l’abolizione delle accise sui carburanti e quelle defunte tipo le emissioni di titoli pubblici riservati agli italiani; scorrere questo catalogo, appunto, e magari paragonarlo al pragmatismo buongovernista con il quale sulla candidatura olimpica di Milano-Cortina due presidenti di regione della Lega (il lombardo Attilio Fontana e il veneto Luca Zaia), oltre al sottosegretario...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.