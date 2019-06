Effetto Olimpiadi a Piazza Affari

Milano. Anche la Borsa di Milano sta brindando alle Olimpiadi premiando i titoli delle società che ne beneficeranno grazie al loro posizionamento a livello di business nell'organizzazione/gestione dei giochi invernali del 2026. In una giornata piuttosto tesa per Piazza Affari e le altre Borse europee per i timori dell'escalation di tensioni tra Usa e Iran, un gruppo di azioni viaggia in controtendenza con l'indice Ftse Mib che è in rosso.

In primis, c'è il titolo di Risanamento, il gruppo immobiliare che realizzerà l'Arena olimpica nell'ambito del progetto Milano-Santa Giulia, nella zona sud-est della città, che è arrivato a guadagnare l'8 per cento e a metà mattina oscilla tra il 5 e il 6 per cento. Ieri, subito dopo la notizia, il dg del gruppo Davide Albertini Petroni ha espresso la sua soddisfazione ricordando che il 17 giugno Risanamento ha sottoscritto un accordo con il gruppo internazionale OVG Europe Limited, coadiuvata da Live Nation, per la realizzazione di un polo che attrarrà eventi sportivi e di intrattenimento di livello internazionale e nazionale.

Per le Olimpiadi Invernali 2026 ci saranno 14 siti olimpici tra Milano, la Valtellina, Cortina e la Val di Fiemme. Secondo alcuni studi economici, tra cui quello della Bocconi, le ricadute per il territorio si aggirano intorno ai 5 miliardi di euro fino al 2026. In base a un report realizzato da Equita, l'evento impatterà positivamente anche per gli investimenti previsti in infrastrutture e in strade di collegamento e i titoli che ne beneficeranno di più sono Buzzi, Salini, mentre gli impatti sulla presenza turistica sono attesi più avanti nel tempo per società come Campari e Autogrill. Altri titoli che potrebbero beneficiare dell'evento, secondo gli esperti, sono Coima Res di Manfredi Catella per la sua esposizione al mercato real estate uffici Milano, Astm, Atlantia, Technogym, Openjobmetis, BP Sondrio e Creval.