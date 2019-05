La fusione proposta da Fiat Chrysler Automobiles a Renault è il prodotto, in parte rilevante, di una serie di coincidenze. La prima è la prematura morte di Sergio Marchionne, che aveva cercato una alleanza americana per Fca, con General motors, prim’ancora che europea, ma senza successo. La seconda è l’arresto in Giappone di Carlos Ghosn, altro manager cosmopolita che avrebbe voluto una fusione tra Renault e Nissan/Mitsubishi. Una unione vera e propria – e non più un incrocio azionario –...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.