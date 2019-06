- Il gruppo automobilistico italo-statunitense Fiat Chrysler Automobiles (Fca) ha ritirato la sua offerta di fusione con la concorrente francese Renault, rinunciano al progetto che avrebbe creato il terzo produttore di auto su scala globale. In un comunicato, Fca afferma di "restare fermamente convinta degli impellenti motivi di trasformazione" alla base della proposta di unione con Renault. Tuttavia, "è diventato chiaro che attualmente non esistono le condizioni politiche in Francia perché il matrimonio possa andare avanti con successo". La rinuncia di Fca è arrivata dopo che ieri, 5 giugno, il consiglio di amministrazione di Renault ha rinviato per la seconda volta una decisione sull'avvio di trattative sulla fusione, spiegando che a chiedere il posticipo è stato il governo francese, principale azionista della società con una partecipazione del 15 per cento.

Salvini, “un pericoloso alchimista”

- Per secoli, gli alchimista hanno affermato di poter mutare il piombo in oro. Oggi, scrive il quotidiano tedesco “Sueddeutsche Zeitung”, un simile prodigio è quanto promette Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio, ministro dell'Interno e leader della Lega, quando dichiara che per far ripartire la crescita in Italia è necessaria aumentare il debito pubblico già oltre il 132 per cento del Pil. Tuttavia, si tratta soltanto di “un gioco di prestigio”. Come spiega la “Sueddeutsche Zeitung”, quando uno Stato fortemente indebitato aumenta la spesa pubblica e riduce le tasse, come vorrebbe Salvini, provoca una crisi di fiducia nei suoi finanziatori. Preoccupati per i loro prestiti, gli investitori in titoli di Stato italiani chiedono premi al rischio sempre più elevati. Il rischio è una spirale negativa, che potrebbe portare l'Italia al fallimento, con gravi conseguenze per l'Ue e l'euro. Pertanto, è “dovere” dell'Ue “agire contro il governo di Roma, che ignora audacemente i suo obblighi” previsti dalla normativa europee sul bilancio. Per la “Sueddeutsche Zeitung”, che così appoggi l'avvio della procedura di infrazione per disavanzo eccessivo raccomandato ieri 5 giugno dalla Commissione europea., “l'Ue deve impiegare tutti i mezzi a sua disposizione al fine di costringere Salvini e il suo governo a ragionare”. Nel breve periodo, questa strategia potrebbe aumentare i consensi del leader dell Lega. Tuttavia, “a medio termine, gli italiani si renderanno conto che Salvini non è un alchimista, ma solo un ciarlatano”.