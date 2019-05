Lo spread ha cambiato l'Italia

Roma. “Furono settimane molto preoccupanti, nel giro di pochi giorni il clima venne stravolto e da allora non è più cambiato”. Pier Carlo Padoan che all’epoca era ministro dell’Economia in prorogatio ricorda con preoccupazione l’anniversario dell’ingresso in una nuova fase politica ed economica del paese. Da un certo punto di vista, soprattutto per l’economia, più traumatica delle elezioni del 4 marzo. E’ infatti passato un anno esatto da quando l’Italia ha abbandonato “quota cento” (quella dello spread, non delle pensioni)...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.