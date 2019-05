Carige da brivido

L’abbandono di BlackRock fa diventare il soccorso di Carige un horror bancario. Riunitosi a New York, il comitato investimenti del principale fondo gestore di patrimoni del mondo ha dato parere negativo all’investimento nella banca genovese dopo settimane di trattative lasciando poco tempo per cercare un altro potenziale azionista disposto a procedere a un aumento di capitale, il termine per presentare un’offerta è il 17 maggio. La decisione del colosso americano – che ha valutato nel merito la fattibilità di...

