Siamo kriptonite per gli investitori

La strategia dei grandi investitori verso asset sotto stress, messi in mostra dall’esecutivo, sembra quella della ritirata. E’ uno dei risultati dell’isolazionismo del governo Lega-M5s che lascia poche alternative al di fuori dell’intervento pubblico diretto o dell’intervento pubblico mascherato (male) attraverso le società partecipate. Per esempio il fondo americano BlackRock ha detto attraverso il suo responsabile per l’Italia Andrea Viganò di non essere interessato a investire in banca Carige, commissariata dalla Banca centrale europea con l’obiettivo preciso di trovare un...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.