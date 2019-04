Ferrero, Lavazza, Bonomi, Fca. Altro che decrescita pauperista

Ferrero ha comprato per 1,3 miliardi di dollari cash il ramo dolciario di Kellogg’s, la multinazionale americana delle prime colazioni. Operazione che segue l’acquisto per 2,8 miliardi dell’area dolci della Nestlé e altre che fanno degli Stati Uniti il primo mercato per il gruppo di Alba, per puntare con 11 miliardi e 32 mila dipendenti nel mondo al primato globale dei dolciumi, ora dell’americana Mars. Proprio da Mars la Lavazza ha comprato il comparto caffè, proseguendo dopo acquisizioni in Canada,...

