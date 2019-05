Blackrock si sfila da Carige e torna l'ipotesi salvataggio di stato

Milano. Comincia male la giornata per le banche oggi. La notizia che Blackrock si tira indietro dal piano di rilancio di Carige arriva a pochi giorni dall'assemblea che avrebbe dovuto segnare l'inizio di una nuova vita per la banca ligure, il 14 maggio. E anche se il titolo di Carige è sospeso dalle negoziazioni di Borsa, la prospettiva che il salvataggio di un istituto di credito sia di nuovo in discussione contribuisce a mettere di malumore il settore: oggi a Piazza Affari sta subendo una forte contrazione, con vendite che colpiscono anche le due grandi banche, Intesa Sanpaolo e Unicredit (ma la peggiore è Bpm che perde oltre il 6 per cento a causa dei conti trimestrali inferiori alle attese). Intanto lo spread btp-bund vola di nuovo sopra i 270 punti base, segno che i mercati sono sotto pressione per la percezione dell'aumentata incertezza del quadro politico.

Per Carige proseguono a questo punto le valutazioni riguardanti ulteriori soluzioni di mercato, come dice lo stesso istituto in una nota. Ma resta valida anche la strada del salvataggio di stato, con l'ingresso nel capitale del Mef così come accaduto per Montepaschi. Lo prevede il decreto approvato l'8 gennaio scorso dal consiglio dei ministri, che consente l’eventuale avvio dell’iter per la richiesta di ricapitalizzazione precauzionale al ministero dell’Economia. Interpellato dai giornalisti, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, non ha commentato la notizia. In ogni caso, questo cambiamento non dovrebbe impedire la conversione del bond da 350 milioni di euro da parte dello dello schema volontario del Fitd (il fondo interbancario per la tutela dei depositi).

In attesa di una nota da parte del gruppo americano Blackrock, che dovrebbe essere diffusa in mattinata, ci si interroga sui motivi che ieri, a sorpresa, hanno indotto il comitato di investitori a bocciare l'impegno in Carige. L'investimento potrebbe essere stato percepito come troppo rischioso a fronte di un rendimento più basso delle attese, ma potrebbe avere pesato in parte anche il confronto con i sindacati – appoggiati dal vicepremier Luigi Di Maio – che temevano una drastica riduzione del personale prevista dal piano (Carige ha attualmente 5.500 dipendenti). Per questo erano arrivati a paventare l'ingresso nel capitale mediante l'utilizzo del fondo per l'occupazione.