Banche alla conquista dell’Europa

Dieci anni fa di questi tempi il sistema bancario italiano era appesantito da 300 miliardi di sofferenze e segnato da numerosi casi di crac e operazioni di salvataggio. Uno straordinario percorso di risanamento ha portato gli istituti del paese a tornare più che redditizi, complice il vento favorevole dei tassi Bce e, in alcuni casi, con ambizioni di conquista dentro e fuori l’Italia. Anzi, le principali banche, nel primo trimestre di quest’anno, hanno macinato utili record (7,8 miliardi, in crescita rispetto allo stesso periodo del 2025) nonostante la riduzione del margine d’interesse dovuto alla riduzione dei tassi. E si calcola che negli ultimi quattro anni i profitti complessivi siano stati quasi 150 miliardi con un miglioramento della qualità del credito.