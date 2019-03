Finis Alitalia

La compagnia americana Delta Airlines ha confermato l’interesse per entrare in Alitalia mentre l’altro possibile partner la low cost EasyJet dice che non è più interessata. Secondo il Messaggero Delta potrebbe entrare nella compagnia sostenuta dallo stato con un prestito pubblico da 900 milioni dopo il fallimento nel maggio 2017 con una partecipazione del 20 o del 30 per cento del capitale della prossima nuova, nuovissima, Alitalia. Quello che colpisce come correttamente scrive l’economista Mario Seminerio sul suo blog phastidio.net...

