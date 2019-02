Lo stato compra ancora

Leviatani di Stefano Clò e Gustavo Piga Nell’ultimo decennio, la gestione dei servizi di pubblica utilità – dall’acqua ai trasporti, passando per energia e telecomunicazioni – è stata interessata da un ritorno generalizzato dello Stato. Questo fenomeno non interessa solo i paesi socialisti dell’America Latina o i paesi in via di sviluppo, spesso con regimi non democratici. La tendenza a un ritorno del pubblico nella gestione dei servizi a rete sta ora interessando – seppur con diversa intensità tra...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.