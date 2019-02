Tria sconfessa Di Maio e Toninelli: Alitalia non sarà nazionalizzata

Italia: Telecom, Vivendi aveva usato le stesse tecniche finanziarie di cui ora accusa il fondo Elliott

- Il quotidiano economico britannico "Financial Times" torna sul braccio di ferro in corso per il controllo di Telecom Italia, con un articolo pubblicato oggi giovedì 21 febbraio in cui apparentemente prende posizione a favore del fondo d'investimento statunitense Elliott Management e contro il gruppo multimediale francese Vivendi. La materia del contendere infatti non è affatto nuova: tempo fa il gruppo francese aveva accusato il fondo Elliott Management di aver utilizzato delle controverse tattiche finanziarie per accrescere la propria quota nell'azionariato della storica società telefonica, come trampolino per poi prenderne il controllo grazie all'alleanza con un gruppo di azionisti italiani; nell'articolo ora il giornale della City di Londra spiega che quegli stessi strumenti erano già stati utilizzati da Vivendi proprio per gli stessi scopi, sia nella scalata a Telecom Italia che in altre simili vicende societarie.