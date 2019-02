Alitalia supercazzola

Non c’è forse modo migliore per distrarre il popolo dalle doglie gravi di Alitalia che proclamare la volontà di nazionalizzarla con una nota della presidenza del Consiglio in stile supercazzola. “Si è convenuta la disponibilità del governo di partecipare alla costituzione della Nuova Alitalia, tramite il Mef, a condizione della sostenibilità del piano industriale e in conformità con la normativa europea”. Così hanno concordato il premier Giuseppe Conte, il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, e il ministro dello Sviluppo, Luigi Di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.