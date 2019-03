Altri guai per Alitalia

Roma. Daniele Discepolo, commissario di Alitalia ultimo nominato da Luigi Di Maio, ha lanciato alle Fs quello che è stato presentato come un ultimatum: “O si danno da fare e ci presentano una richiesta di proroga dell’offerta supportata da documenti inoppugnabili oppure rinuncino. La gestione commissariale non può andare avanti all’infinito con decisioni da prendere, dal leasing degli aerei alle rotte”. Nello schema governativo le Ferrovie dovrebbero rilevare il 30 per cento, unica azienda pubblica rimasta a manifestare disponibilità; Poste,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.