Vogliamo la domenica aperta

Tutte le associazioni del commercio sono pronte a inviare una proposta al governo per tenere chiusi i negozi sopra i 400 metri quadrati per 12 festività all’anno. Tutte tranne una. La Confimprese – confederazione che raggruppa 300 marchi commerciali per 35 mila punti vendita e 650 mila addetti e che rappresenta circa il 16 per cento del fatturato retail in Italia – si è dissociata dalle altre sigle nella convinzione, come spiega il presidente Mario Resca al Foglio, che fare...

