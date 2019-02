Roma. Per il commissario per gli Affari economici Pierre Moscovici, la situazione italiana è “preoccupante”. Per il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis, “gli squilibri restano eccessivi” e, anche se nei confronti dell’Italia non è stata aperta una procedura di sorveglianza ed esecuzione, “rivaluteremo la situazione in primavera sulla base del Def”. Le parole dell’Europa sul quadro macroeconomico del paese e sulla politica economica del governo sono dure. Ma i numeri e i dati presenti nel country report sull’Italia sono addirittura...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.