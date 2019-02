La Ponti & C. conosce bene l'alternativa alla Tav (e non passa per l'Italia)

Roma. L’analisi dei costi e dei benefici per continuare a realizzare la ferrovia ad alta velocità tra Torino e Lione pubblicata dal ministero dei Trasporti e redatta da una commissione di guidata dall’economista Marco Ponti, sconsiglia all’Italia di proseguire l’opera. E quindi di non completare il corridoio ferroviario mediterraneo, ovvero una linea ferroviaria con standard unici che va dalla frontiera con l’Ucraina alla Spagna e che, se bloccata in Italia, non raggiungerebbe mai nemmeno la Francia (foto sotto).

Se la valutazione voluta e fatta propria dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli – esponente del Movimento 5 stelle, partito storicamente contrario alla Tav Torino-Lione – dovesse tradursi in uno stop unilaterale da parte italiana il paese si troverebbe tagliato fuori dalla rete transnazionale di cui l’Unione europea sta cercando di dotarsi tramite finanziamenti cospicui.

Un risultato probabile della conservazione dello status quo sarebbe quello di favorire i paesi dell’arco alpino che non vedrebbero ridurre i flussi del traffico merci e avrebbero necessità di potenziare le loro infrastrutture.

Il trasporto commerciale nell’arco alpino è un tema che Ponti e la sua squadra conosce bene. Ponti è stato professore di Economia e Pianificazione dei Trasporti al Politecnico di Milano e, mentre lavora a titolo gratuito per il governo, è presidente della società Trt Trasporti e Territorio che svolge attività di consulenza per enti locali e società private ed è specializzata nella valutazione economica dei sistemi e delle politiche di trasporto, cioè le analisi costi-benefici. È dal 2016 che la Trt studia il sistema dei flussi del traffico merci transalpino da Ventimiglia a Wechsel, un passo interno all'Austria (foto sopra). Da allora a oggi la società ha infatti, tra i suoi clienti, un organismo congiunto dell’Ufficio federale del trasporto svizzero e della direzione generale mobilità e trasporti della Commissione europea, il Cross Alpine freight transport (Caft), per il quale collabora, come consulente, al progetto Alpine Traffic Observatory (Osservatorio transalpino) con la finalità di collezionare dati e informazioni da rendere disponibili al Comitato di trasporto terrestre Europa-Svizzera (i dettagli sono pubblicati sul sito aziendale della Trt nella sezione “servizi”). Francia, Svizzera e Austria hanno iniziato a collaborare all’Osservatorio dal 1994.

Per la società di Ponti hanno lavorato o lavorano alcuni membri del gruppo di lavoro del ministero dei Trasporti. Riccardo Parolin è fondatore della Trt con Ponti. L’ingegner Alfredo Drufuca è stato membro del cda e responsabile per l’ingegneria dei trasporti di Trt. Il professore del Politecnico di Milano Paolo Beria ha collaborato con Trt ed è attualmente ricercatore nella Bridge Research di cui Ponti è fondatore. Anche Francesco Ramella, professore dell’Università di Torino e ricercatore dell’Istituto Bruno Leoni nonché collaboratore del Foglio, è ricercatore presso la stessa società di analisi con sede a Milano.

Alla redazione del rapporto annuale 2016 dell’Osservatorio euro-elvetico, pubblicato sul sito dell’Ufficio dei trasporti svizzero, hanno collaborato per Trt Enrico Pastori e Giancarlo Bertalero (attualmente non più in organico, stando al sito aziendale). Nel rapporto annuale si evidenzia l’impatto sui volumi di traffico delle “restrizioni sull'infrastruttura ferroviaria” che inducono a ipotizzare che “i volumi di trasporto per ferrovia in Svizzera saranno piuttosto al ribasso” in futuro. Non ci sono consigli di policy ma si sottintende un potenziamento infrastrutturale.

Un punto, quest’ultimo, chiarito da un articolo pubblicato sul sito specializzato in traffici commerciali Ship2Shore in merito ai risultati del 2017 pubblicati dall'Osservatorio transalpino nel quale si sottolinea come “la prevalenza del trasporto stradale ed effetti dell’inefficienza di parte della rete ferroviaria esistente sono dati di fatto che i rapporti Caft evidenziano sui quali dovrebbe riflettere chi continua a sostenere che gli investimenti nelle infrastrutture primarie di trasporto non sono necessari”.

I rapporti Caft (foto sotto) sono quelli per cui la Trt di Ponti raccoglie dati e informazioni. La sua squadra al ministero dei Trasporti, però, non arriva alle stesse conclusioni quando si tratta di consigliare il governo italiano.