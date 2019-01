Sul signoraggio gli economisti scrivono alla Rai

Con una lettera inviata lunedì al presidente della Rai, Marcello Foa, la Società italiana degli economisti ha espresso preoccupazione e sconcerto per la qualità dell'informazione economica proposta dalla trasmissione Povera Patria, che il 25 gennaio ha trasmesso su Rai 2 un servizio sul signoraggio ricco di imprecisioni. "La trasmissione – scrivono gli economisti – ha trascurato le basilari regole della divulgazione scientifica che necessitano di coniugare la semplicità ed efficacia nei modi di comunicazione con la assoluta correttezza scientifica dei contenuti".

Sul Foglio, il professore Francesco Lippi ha spiegato che cos'è e come funziona il signoraggio, cioè il reddito derivante dalla emissione di moneta e perché non è corretto forzare l'interpretazione fornita dal servizio, secondo cui il debito pubblico italiano sarebbe una conseguenza dalle politiche monetarie della Banca d'Italia. Nella lettera, anche gli economisti sottolineano le storture: "Il trattamento del tema del signoraggio è stato a dir poco impreciso, inesatto e scientificamente fallace nei nessi causali proposti, che attribuiscono l'emergere del debito pubblico in Italia alla gestione della politica monetaria della Banca d'Italia, definita 'banca privata', e ai suoi sviluppi europei".

Per l'associazione fondata nel 1950 e presieduta da Annalisa Rosselli, inesattezze di questo tipo contribuiscono ad accreditare fake news, tanto più perché trasmesse dalla televisione pubblica. "La trasmissione sopra citata incrementa la produzione e la diffusione di informazioni inesatte – si legge – che la Rai, adempiendo al suo mandato di servizio pubblico, dovrebbe contribuire a combattere, soprattuto in un campo, come quello dell'economia, in cui la scuola italiana non fornisce nemmeno le più elementari conoscenze di base. E' con viva preoccupazione che scriviamo questa lettera chiedendo che i contenuti economici delle trasmissioni Rai siano affidati a giornalisti competenti che pongano la conoscenza scientifica alla base dei loro servizi".