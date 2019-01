Non c’è nessun complotto. La verità, vi prego, sul signoraggio

E’ raro che un tema per specialisti di economia monetaria, come è il signoraggio, entri nel dibattito pubblico. Normale non sapere di si tratti. Ecco quindi poche cose da tenere a mente per non fare figuracce. Iniziamo col dire cos’è: il signoraggio è il reddito derivante dalla emissione di moneta. Nelle economie odierne si crea perché la banca centrale crea la moneta e la immette nell’economia tramite l’acquisto di titoli del debito pubblico. Tale operazione genera un guadagno netto per...

