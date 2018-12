Riserva bancaria di credibilità

C’è una trattativa con Bruxelles che sta andando bene per l’Italia: è il negoziato sulle banche, che nell’esito finale ha raggiunto risultati tutt’altro che scontati. In particolare le nuove regole che entreranno in vigore nel 2019 evitano penalizzazioni patrimoniali nel parametro Lgd (loss given default) sulle vendite massicce di crediti deteriorati; prevedono trattamenti di favore per i finanziamenti a piccole e medie imprese, investimenti in software e infrastrutture; e scongiurano la stretta sui requisiti di capitale e sull’emissione di covered...

