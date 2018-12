Occhio al partito del Pirl

Il “partito del pil” s’è desto da un pezzo, e per fortuna. Speriamo che da quella massa di imprenditori preoccupati per la decrescita economica prodotta dal governo Lega-M5s, da Milano a Torino a Roma, non nasca il “partito del Pirl”. Ovvero quello di chi è ingenuamente disposto a firmare un patto con Matteo Salvini solo perché, dopo averli insultati considerandoli irrilevanti ai fini del suo consenso elettorale, promette loro di rimediare in qualche modo. Domenica il Truce vedrà i presidenti...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.