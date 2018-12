Roma. Sono ormai mesi che dal governo dicono che c’è bisogno di tempo per spiegare, illustrare e far comprendere la manovra ai mercati e allo stesso tempo che non si può criticare la manovra perché i provvedimenti non sono ancora stati presentati. Sembra un “Comma 22”, un paradosso costruito appositamente per impedire qualsiasi discussione sulla legge di Bilancio. E invece questa situazione surreale è il prodotto involontario dell’azione insensata di un governo che non ha una politica economica ed europea...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.