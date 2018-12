Le promesse elettorali che non promettono crescita

Italia: gli imprenditori attaccano il governo

- Gli imprenditori italiani sono in collera contro il governo. È quanto afferma “Le Figaro”, spiegando che gli industriali hanno accusato l’esecutivo di mettere in pericolo la crescita attraverso la sua politica economica. Tra i motivi alla base delle proteste c’è la sospensione del cantiere della TAV Torino-Lione da parte del Movimento 5 Stelle, che ha suscitato un’ondata di malcontento nel settore imprenditoriale. In molti considerano l’opera come un “progetto strategico per il Piemonte e tutta l’Italia”. Lunedì 3mila leader di imprese si sono riuniti a Torino per un appuntamento indetto da Confindustria. Nel corso della manifestazione, che ha riunito gli imprenditori che producono il 65 per cento del Pil italiano, sono state attaccate le misure economiche del governo. Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, ha parlato di una manovra che “non fa niente per la crescita”. Dal canto suo, il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha replicato dicendo che i suoi interlocutori “sono i cittadini”.