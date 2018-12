Caro ministro, caro Matteo. Ho pensato molto se fosse opportuno inviarti questa lettera, ma alla fine ho scelto di farlo e ho ritenuto giusto mettere in fila alcuni pensieri per spiegarti in poche righe la ragione per cui, arrivati a questo punto della vostra avventura, intendo l’avventura di governo, è giunto il momento di guardarci negli occhi e di dirci le cose come stanno. Caro ministro, caro Matteo, lo sappiamo entrambi: il vostro esperimento ormai è fallito. E’ fallito non...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.