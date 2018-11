Piazza Affari vivace in attesa dell'Eurogruppo

Milano. Nel giorno della riunione straordinaria dell'Eurogruppo, in cui il ministro Giovanni Tria tenterà in tutti i modi di scongiurare l'avvio della procedura d'infrazione per l'Italia, Piazza Affari si mostra vivace nella fase di avvio con il titolo Tim alla guida dei rialzi grazie alla nomina del nuovo ad Luigi Gubitosi. Il clima positivo riguarda tutte le Borse europee dopo che la scorsa settimana l'indice Ftse Mib e lo Stoxx 600 europeo hanno fatto registrare entrambi una perdita complessiva di circa il 2 per cento in seguito alle turbolenze innescate sia dal tema Brexit, dopo l'accordo raggiunto tra governo inglese e Unione Europea, sia dal braccio di ferro tra Italia e Ue sul progetto di bilancio per il 2019.

Il verdetto della Commissione è atteso per mercoledì 21 novembre e la posizione dell'Italia appare di isolamento dopo che Austria e Olanda hanno chiesto l'avvio della procedura contro il nostro paese per eccesso di debito e dopo la proposta avanzata da Francia e Germania di concedere un salvagente solo ai paesi membri (più fondi da spendere in regime cofinanziameto) che sono in linea con le regole di bilancio. In avvio di seduta comunque Piazza Affari è la migliore nonostante il freno costituito dallo stacco cedola di cinque big del listino (Mediobanca, Banca Mediolanum, Terna, Recordati e Tenaris) che pesa sull'indice Ftse Mib. Sul fronte valutario, sterlina in rialzo nei confronti delle principali divise e petrolio ancora in recupero a 57,51 dollari al barile. Spread in calo a 305 punti base e rendimenti dei titoli decennali al 3,45 per cento.

Le aperture di Di Maio e Savona sulla manovra

In questo contesto si registrano le aperture, almeno a parole, verso l'Europa del ministro Paolo Savona e del vice premier Luigi Di Maio, il quale ha ribadito la volontà di concessioni sulla manovra relative a clausola di salvaguardia e a maggiori tagli senza però toccare le "riforme" previste per i cittadini. In un'intervista al Corriere della Sera, Di Maio ha detto: "Se vogliamo dialogare a un tavolo, noi ci siamo, ma non ci devono chiedere di massacrare gli italiani. Siamo a un'occasione storica". E poi: "Sulla manovra il governo non andrà a sbattere. Credo che purtroppo tra un po' tramonterà questa idea d'Europa perché i cittadini voteranno alle Europee e votando ci sarà uno scossone", osserva il leader del M5S. Intanto, però, si attende l'apertura di un canale istituzioale tra il capo del governo Giuseppe Conte e il presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, che ancora non è avvenuto.

Focus sul Btp Italia: gli ordini languono in avvio collocamento

Un test importante dei mercati oggi è relativo al collocamento della quattordicesima edizione del Btp Italia (scadenza novembre 2022). Il collocamento è partito in mattinata e si concluderà mercoledì 21 per l'offerta retail mentre agli istituzionali sarà dedicata la seduta di giovedì 22. Nella prima ora di collocamento di questa nuova tranche quadriennale di debito pubblico italiano sono stati raccolti poco meno di 2.500 ordini, per un controvalore totale di poco più di 65milioni di euro. Per il precedente BTP Italia alla stessa ora nel book dei dealer erano arrivati circa 6mila ordini, per un controvalore di 400 milioni di euro circa.