Il gioco di Elliott

Con ritardo l’Autorità per la garanzia nelle comunicazioni ha reso nota la delibera del 12 luglio che stabilisce che Vivendi non è più “in una situazione di controllo o di influenza dominante di Telecom Italia”, dopo che il fondo Elliott e la Cassa depositi e prestiti (rispettivamente con l’8,85 e il 4,26 per cento) hanno, nell’assemblea del 4 maggio, conquistato la maggioranza del cda radunando il 47,18 per cento dei soci. L’azienda francese controllata da Vincent Bolloré resta il maggior...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.