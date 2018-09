Débâcle di stato in Tim

Il 4 maggio, quando il fondo Elliott conquistò il cda di Tim, l’azienda ex monopolista capitalizzava 12,8 miliardi. Oggi ne vale poco più di otto: un calo del 35 per cento, ai minimi da cinque anni, quasi tre volte quello di Piazza Affari. Su 4,8 miliardi persi in quattro mesi, Elliott ci ha rimesso 430 milioni: non un successo per chi agisce in una logica speculativa, ma che magari potrebbe rifarsi, vendendo, se il titolo Tim si riprendesse. Molto peggio...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.