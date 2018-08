Il governo del diversivo

Va tutto alla grande e per ogni disastro c’è una spiegazione. La disoccupazione cala al 10,4 per cento a luglio, dice l’Istat, 0,4 punti in meno rispetto a giugno. Chissenefrega se gli occupati calano di 28 mila unità, dopo la discesa di 41 mila del mese prima. Crescono in modo esponenziale gli inattivi, quelli che il lavoro non lo cercano: saranno mica 87 mila persone che aspettano il reddito di cittadinanza? Viva! La propaganda funziona! Certo, però, che ad agosto...

