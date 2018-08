Combattere uno stato confusionale

Non è stupefacente che gli analisti di Bank of America prevedano una escursione notevole dello spread fra i titoli decennali italiani e tedeschi: una riduzione a 170 punti base, da 250 attuali, a oltre 400 punti base, vicino ai livelli del 2011. “La direzione dello spread dipenderà da come le agenzie di rating prenderanno le proposte per la legge di Stabilità 2019”. Non saranno certo gli articoli di “due economisti conservatori”, come Giorgio La Malfa ha chiamato Alberto Alesina e...

