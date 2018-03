La tassa su Facebook & Co. chi la paga?

La web tax proposta dalla Commissione europea risponde a una domanda giusta (far pagare tasse eque a chi fa enormi profitti e versa quasi zero) ma in modo sbagliato (tassare in base al fatturato e non ai guadagni). Non è la prima volta che simili compromessi prevalgono a Bruxelles, stretta tra paesi cresciuti grazie al dumping fiscale come Irlanda, Olanda, Cipro, Malta e Lussemburgo ed economie manifatturiere come Germania, Italia, Francia e Spagna. Basta non paludare l’escamotage da atti di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.