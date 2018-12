Così la web tax colpisce un settore giovane che cresce più dell’economia

Forse a Palazzo Chigi non sanno che in Italia c’è un settore che cresce al 2,3 per cento annuo, ovvero più del doppio dell’economia generale, e che assume principalmente ragazzi tanto che nel 2017 erano ben 64mila le “web vacancy”, e che aiuta a creare nuove imprese come le 10 mila startup innovative o tutte quelle aziende più tradizionali che vendono il Made in Italy ovunque pubblicizzandosi sulle piattaforme digitali e esportando con l’e-commerce. Stiamo parlando del settore del digitale,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.