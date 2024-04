E noi occidentali, quali valori difendiamo? La domanda non banale di Malraux

André Malraux è indubbiamente, come altri hanno detto, uno scrittore ideologico nell’accezione che può avere l’immagine, anzi il concetto, di un autore in grado di strappare l’ideologo all’asfittico mondo della propaganda, dell’intelligenza meccanica applicata alla presa del potere. Tuttavia, se il potere – come sostenuto da Bernard-Henri Lévy ne La barbarie dal volto umano – è non solo ineliminabile ma connaturato all’esistenza stessa della società civile, allora persino lo scrittore, in quanto soggetto politico, dovrà ricorrere allo strumento moderno dei potenti, il discorso pubblico.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE