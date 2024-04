Cento consigli che servirebbero anche ai dodici aspiranti allo Strega 2024

Scrivere in giacca e non in pigiama, lasciare perdere gli inutili “che”. E soprattutto, non essere single: trovatevi qualcuno ricco che vi mantenga. La lista di suggerimenti per romanzieri di Lit Hub

Un popolo di poeti. 144 sono i libri candidati al Premio Strega Poesia. 144 versificatori – anzi 143, Silvio Raffo partecipa con due raccolte, e da due differenti editori. Non invidiamo i giurati. Vero è che le poesie son di rapida lettura. E rapidissimo giudizio: “Probabilizzami”, inteso come titolo, dovrebbe essere scartato – dall’editore, dall’autore, dagli amici assennati – ancor prima di presentarsi; lo stesso vale per “Fiori nella pozzanghera”. Pure un popolo di romanzieri. Anche se il romanzo non è mai stato granché considerato dai letterati. E che tutti, ma proprio tutti, i candidati hanno venduto meno, ma molto meno, delle farneticazioni del generale Vannacci. Al Premio Strega sono stati presentati 82 titoli, di molti non sospettavamo l’esistenza. Oggi verranno annunciati i dodici scrittori che poi combatteranno per la cinquina. E per qualche lettore in più.