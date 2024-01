Povero romanzo. Un saggio sulla “militanza che uccide la letteratura”

Scrittori-attivisti che belano al passo del progressismo zuccherato. Il magazine di Bari Weiss Free Press rivela che l’editoria perde a causa della “letteratura impegnata”, come la definisce Patrice Jean in “Kafka au candy shop”, appena uscito in Francia

“My Government Means to Kill Me” di Rasheed Newson, descritto dal suo editore, Flatiron, come “una storia di formazione esilarante e frenetica” su un uomo gay e di colore, è stato acquistato per 250mila dollari. Finora, secondo il tracker delle vendite BookScan, ha venduto 4.500 copie, non abbastanza per coprire neanche l’anticipo. Allo stesso modo, Flatiron ha acquistato il libro di Elliot Page – un libro di memorie che ruota attorno alla transizione di genere dell’attore – per più di tre milioni di dollari. Finora ha venduto appena 68mila copie, secondo BookScan. Dial Press, un marchio della Random House, ha acquistato “Lucky Red”, descritto come “un western femminista queer”, per più di 500mila dollari. Finora ha venduto 3.500 copie.