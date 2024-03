Cosa rimane dei graffiti di Saul Steinberg a Milano

In un paese come l’Italia che ritiene – almeno a parole – la tutela del patrimonio culturale come un punto d’onore è evidente l’esistenza di un grosso problema con la modernità. Tanto più in una città come Milano che di design e architettura è costruita nell’essenza come nella retorica, ma dove non ci si premura mai troppo ad abbattere o a trasfigurare significative opere dell’architettura del Novecento italiano. Una contraddizione che rivela in realtà una visione della tutela del patrimonio che esula dal suo significato culturale, riducendolo così ai minimi termini, o a un fondale leziosamente abbellito buono per la week di turno. Di questo, che è a tutti gli effetti un disastro culturale, ha fatto le spese tra gli altri (e tra gli altri rientra pure Keith Haring), l’opera di Saul Steinberg. Disegnatore geniale, rumeno di nascita, milanese d’adozione e americano per sempre, Steinberg è il padrino di una cultura del disegno e del segno che si è via via imposta generando una consistente scuola di disegnatori e illustratori. Figura ancora poco nota a livello popolare, Steinberg resta un’artista di culto amato da critici, intellettuali e artisti che a lui devono l’apertura di una strada nuova.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE