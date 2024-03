Fare, creare, generare: questo è ciò che fa un uomo libero. Anche oggi

Se dell’ultimo libro di Mauro Magatti e Chiara Giaccardi Generare libertà (il Mulino, 176 pp., 15 euro), un lettore si fermasse alla bandella crederebbe di avere in mano il solito trascurabile saggio infarcito di ormai usurate categorie politico-sociologiche. Invece, dopo aver pagato pegno a ciò che richiede l’attualità giornalistica, vi si trova un tentativo di fare ciò a cui pochi testi, in questi anni, ambiscono, ossia stabilire un orizzonte teoretico da cui poter partire per analizzare concretamente l’epoca. “Oggi a contare sono da un lato i numeri, i dati – circondati da una idolatrica aura di verità – e dall’altro la pura opinione individuale, emotiva e spesso infondata”. A soffrire è la capacità di pensare, ossia di astrarre dalla realtà concettualizzando per poi farvi ritorno con realismo.

